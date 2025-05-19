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Suç örgütüne yönelik operasyon! 19 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suç örgütüne yönelik operasyon! 19 şüpheli tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; liderliğini Ş.T.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün kent genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 SKM, kasten yaralama ve tefecilik" suçlarına karıştığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilip 32 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütüne yönelik operasyon! 19 şüpheli tutuklandı - 1. Resim

Operasyon neticesinde; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çaplarda fişek, 5,6 kilo esrar maddesi ve 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç örgütüne yönelik operasyon! 19 şüpheli tutuklandı - 2. Resim

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 19 şüpheli tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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