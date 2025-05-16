FETÖ'ye 27 ilde dev operasyon! 101 gözaltı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu, FETÖ’ye yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı.

Bakan Ali Yerlikaya son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

27 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu FETÖ’ye yönelik Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

101 GÖZALTI VAR

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 101 kişi ise gözaltına alındı.