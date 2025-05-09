FETÖ'ye 47 ilde sert darbe! Çok sayıda kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Mayıs 2025 23:41 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 23:44 - Güncelleme:

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmaları tüm kararlılığıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 77'si tutuklandı

Türkiye genelinde terörle mücadele çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 225'e ulaştı. TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlgili Haber FETÖ'yü finanse ediyorlardı! 4 ilde Maydonoz Döner’e operasyon: 23 şüpheli yakalandı Şüphelilerden 23'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer sanıklar nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 77'si hakimlikçe tutuklandı, 125 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep merkezli 47 ilde 7 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların deşifre olmamak adına bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplara götürdükleri, görüşmeleri ise internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden yaptıkları ve toplantılarını çevrim içi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş