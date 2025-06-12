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Şile sahilde bulundu, ekipler harekete geçti! Komandolar inceleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şile Uzunkum Plajı’nda sahile vuran bir cisim paniğe neden oldu. Üzerinde patlayıcıya benzer düzenek bulunan cisim, SAS komandolarınca incelemeye alındı.

Şile Uzunkum Plajı’nda geçtiğimiz gün saat 12.30 sıralarında edinilen bilgiye göre sahilde bulunan vatandaşlar deniz kenarında kamikaze dronuna benzer bir cisim olduğunu gördü.

EKİPLER OLAY YERİNE KOŞTU

Durumu hemen Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildiren vatandaşların ihbarı üzerine ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Sahil Güvenlik ekipleri, plaj çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak söz konusu cismi kontrol altına aldı.

Şile sahilde bulundu, ekipler harekete geçti! Komandolar inceleyecek - 1. Resim

PATLAYICI BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Henüz nereden geldiği bilinmeyen cismin Ukrayna yapımı kamikaze dronlar ile benzerlik gösterdiği ve alt kısmında bulunan düzeneğin ise patlayıcıya benzediği dikkat çekti. Söz konusu cisim, SAS Komutanlığı tarafından incelemeye alındı.

Şile sahilde bulundu, ekipler harekete geçti! Komandolar inceleyecek - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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