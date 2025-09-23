Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ismi memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı memleketi Sivas'ta parka verildi.

Sivas Belediyesi tarafından Eğriköprü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Şeyda Yılmaz Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehit Yılmaz'ı rahmetle, şükranla ve minnetle andığını söyledi.

Herkesin kalbinde derin izler bırakan şehitlerin bu toprakların en büyük kahramanları olduğunu belirten Şimşek, "Onlar vatan uğruna en değerli varlıklarını, canlarını feda ederek bizlere bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve bu güzel yurdumuzu emanet etmişler ve bizlere bırakmışlardır. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların isimlerini unutturmamak bizler için bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir borçtur." dedi.

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ismi memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak - 1. Resim

"O ACI HALEN İÇİMİZDE DEVAM EDİYOR"

Belediye Başkanı Adem Uzun ise bir yıl önce büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "O acı halen içimizde devam ediyor. O zamanlar ailesine şehidimizin ismini yaşatacağımızı söylemiştik. Şehrimizin en güzel lokasyonlarından birinde Şeyda kardeşimizin adını yaşatacağız." diye konuştu.

Uzun, kendi dönemlerinde şehit olanların isimlerini parklara verdiklerini aktararak, aynı zamanda Garnizon Şehitliğini de yenilediklerini dile getirdi.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın ablası Fatma Ay da kardeşinin isminin parkta yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ismi memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak - 2. Resim

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ise parka Şeyda Yılmaz'ın isminin verilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Onun adı bu parkta yaşayacak, burada vakit geçiren çocuklarımız ve gençlerimiz, şehidimizin ismini her duyduklarında bu milletin kahraman evlatlarını hatırlayacaklardır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. Törene, şehidin annesi Nurgül, babası Mehmet Yağlı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

