Meclis’teki süreç komisyonunun ortak raporunun ay sonuna kadar çıkacağını söyleyen MHP’li Yıldız, yeni İnfaz Kanunu’nun içindeki eşitlik düzenlemesi ile 6 ay içinde 60 bin kişinin daha tahliye edileceğini söyledi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında dün ikinci kez bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, rapor yazılması konusunda hazırlık yapacaklarını belirterek “Genel olarak konuşuruz, başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde yazımı başlar. Raporu da bu ay içinde çıkarırız” dedi.

Bir hafta önce duyurmuştuk...

"60 BİN KİŞİ DAHA ÇIKACAK"

Feti Yıldız, son günlerde yeniden tartışma konusu olan yeni bir ceza infaz yasası yapılmasına ilişkin soruları da cevapladı.

Yıldız, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen COVID düzenlemesine atıf yaparak “İnfaz düzenlemesi yaptık 50 bin kişi çıkıyor. 6 ay içinde 60 bin kişi daha çıkacak. Ama benim söylediğim yeni bir infaz kanunu çıkarmak. Yamalı bohçaya döndü diyoruz ya. Derli toplu bir yasa olur, içinde de infaz düzenlemesi olur. Ve kurtuluruz bu yamalı bohçadan. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir yasayı el birliği ile çıkarırız. İnfazda anlaşmayacağımız şey sadece oranlar olur” dedi.

Yıldız, infazın yarı oranında uygulanmasına ilişkin öneriler konusunda ise “Peşin bir şey söyleyemeyiz” değerlendirmesini yaptı.

