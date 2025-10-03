Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Su teresi toplarken korkunç manzarayla karşılaştılar! Üzerinden sadece tespih ve ulaşım kartı çıktı

Su teresi toplarken korkunç manzarayla karşılaştılar! Üzerinden sadece tespih ve ulaşım kartı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Düden Çayı'nda su teresi toplayan çift, otlara takılmış erkek cesedi buldu. Üzerinden sadece tespih ve ulaşım kartı çıkan şahsın cesedi AFAD tarafından çıkarılırken, cansız bedenin 15 günü aşkın süredir suda kaldığı tespit edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'nda botla su teresi toplayan karı-koca, su yüzeyinde bir cisim fark etti. İlk başka su yüzeyinde etrafı otlar ve yosunlarla çevrili cismin ne olduğunu anlayamayan çift, yaklaştıklarında bir insana ait ceset olduğunu fark etti.

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yosun ve otlara takılı vaziyetteki bir erkeğe ait olduğu öğrenilen kimliği belirsiz şahsın cesedini çıkarmak için çalışma başlattı.

Su teresi toplarken korkunç manzarayla karşılaştılar! Üzerinden sadece tespih ve ulaşım kartı çıktı - 1. Resim

ÜZERİNDEN TESPİH VE ULAŞIM KARTI ÇIKTI

Karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktaya AFAD ekipleri yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan alandan şişme botu taşıyarak ulaşabildi. Botun suya indirilmesinin ardından kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni ekipler tarafından botla uygun bir noktadan karaya çıkarıldı.

15 günden uzun süredir suda olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz şahsın cesedi, üzerinde savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Üzerinden sadece bir ulaşım kartı ve tespih çıkan şahsın kimliğinin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekibi tarafından parmak izi alındı.

Su teresi toplarken korkunç manzarayla karşılaştılar! Üzerinden sadece tespih ve ulaşım kartı çıktı - 2. Resim

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Uzun süre suda kalması nedeniyle şiştiği ve çürümek üzere olduğu görülen şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın kimliğinin tespiti içinde çalışma başlatıldı.

