Ortalık savaş alanına döndü! Adıyaman'da 30 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı

Dün Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü'nde daha önceden muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşmüş işin içine akrabalarında girmesi ile ortalık meydan savaşına dönüşmüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı, kavga adliye önünde de sürdü, sebebi merak konusuydu o da belli oldu.

KÖYDE BAŞLADI, ADLİYE ÖNÜNDE BİTTİ!

İlk kavganın ardından gözaltında bulunan şahısların Adıyaman Adliyesi’ne sevk edileceği saatlerde kavga eden şahısların yakınları adliye önünde tekrar birbirine saldırdı. Savaş alanına dönen adliye önünde şahıslar bir birini öldüresiye darp etti. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahısları dağıtmak için havaya ateş açtı. Açılan ateşe de aldırış edilmeyince polis ekipleri şahıslara biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

30 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Adliye önünde yaşanan kavga olayında da 15 kişi yaralandı. Toplam 30 kişinin yaralandığı çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayın muhtarlık seçimlerinden dolayı iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.