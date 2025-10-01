Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne'de silahlı kavga: 2 kişi öldü

Edirne'de silahlı kavga: 2 kişi öldü

Edirne'nin Enez ilçesinde bir tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Enez ilçesi Hasköy köyünde İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.U, silahla N.S. ve E.K'ye ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, N.S. ve E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.S. ve E.K'nin cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.U'nun işlemleri devam ediyor.

