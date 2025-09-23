Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne 'susuz' kaldı, siyasiler alevlendi! Herkes birbirini suçladı

Edirne 'susuz' kaldı, siyasiler alevlendi! Herkes birbirini suçladı

Edirne’de krize neden olan su kesintileri vatandaşları mağdur ederken siyasileri de karşı karşıya getirdi. CHP'li Belediye altyapı ve kuraklığa dikkat çekerken, AK Parti "Çözüm değil, bahane üretiyorlar. Çözüm üretmek yerine kahvehanelere masa örtüsü dağıtıyorlar " çıkışıyla eleştirdi.

Edirne’ye içme suyu sağlayan Kırklareli’ndeki Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranı yüzde 3’e kadar düştü. Kentte, özellikle son günlerde İzmir’de olduğu gibi su kesintileri sıklaştı.

Belediye ekipleri, su sıkıntısı yaşanan bazı bölgelere tankerlerle su ulaştırdı. Kesintiler, siyasi isimler arasında da tartışmalara neden oldu. 

Siyasilerden bir kısmı kesintileri kuraklık ve geçmişte eksikliği giderilmeyen altyapıya bağlarken bir kısmı da yerel yönetimin iyi bir sınav veremediği yönünde açıklama yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı açıklamada, sahada altyapı çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gencan, kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

BAŞKAN GENCAN: ALTYAPI ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Kentte yıllar önce döşenmiş ve artık ömrünü tamamlamış altyapı hatlarının da sık sık arızalara yol açtığını ifade eden Gencan, "Ancak biz hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyor, bu sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Konunun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini aktaran Gencan, mağduriyetin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ: ÇÖZÜM YERİNE ÖRTÜ DAĞITIYORLAR

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise günlerdir Edirne'de çeşmelerden su akmadığını belirtti.

Vatandaşların susuz, esnafın ise çaresiz olduğunu vurgulayan Aksal, "CHP'li belediye çözüm üretmek yerine kahvehanelere masa örtüsü dağıtıyor. Peki esnaf çayı hangi suyla demleyecek, bardakları hangi suyla yıkayacak? Önlem alsanız ne vatandaşımız, ne de esnafımız bu çileyi çekmeyecekti" ifadelerini kullandı.

Kayalıköy Barajı'nda suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı da su sıkıntısının ihmal edilmiş altyapı ve kuraklık sonucu yaşandığını belirterek, hiçbir mazerete sığınmadan sorunu gidermeye çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ise ömrünü tamamlamış hatların arıza verdiğine işaret etti.

Belediyenin açıklamasında açıkça itiraf olduğunu ileri süren Makak, "Yıllar önce yapılmış ve artık ömrünü tamamlamış hatlar sürekli arıza veriyor. Bunu siz söylüyorsunuz, kendi ağzınızla kabul ediyorsunuz. Şimdi çıkıp bütün sorumluluğu başkasına yıkmaya çalışmanız Edirne halkını kandırmaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

