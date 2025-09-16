Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 18 yıldır böylesi görülmedi! Kuraklık Tunca'yı esir aldı

18 yıldır böylesi görülmedi! Kuraklık Tunca'yı esir aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tunca Nehri'nde temizlik çalışmaları başlatıldı. Nehir yatağında biriken ot öbekleri ve çöplerin iş makineleriyle temizlenmesiyle birlikte su akışının hızlandığı gözlemlendi. Bölge sakinleri, "Tunca Nehri'ni ilk defa bu kadar çekilmiş gördük. 18 yıldır buradayım, hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım" diyerek kuraklığın ulaştığı endişe verici boyuta dikkat çekti.

Son zamanların en kötü kuraklığını yaşayan yurt genelinde ne barajlarda ne de göllerde su kaldı. Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri de kuraklıktan nasibini aldı. 

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'deki kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen ve zaman zaman akışı duran nehirde yaz döneminde geniş ot öbekleri oluştu.

KAMYON KAMYON ÇÖP TAŞIDILAR

DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tunca Köprüsü çevresindeki ot öbekleri ve çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Yatakta biriken çöpler ve otlar, iş makineleri yardımıyla nehir kenarına alınarak kamyonlara yüklendi.

18 yıldır böylesi görülmedi! Kuraklık Tunca'yı esir aldı - 1. Resim

Çalışmanın yapıldığı bölümlerde su akışının hızlandığı görüldü.

"18 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Vatandaşlardan Melek Gamsız, kötü durumdaki nehrin adeta sazlığa döndüğünü söyledi.

Bu yılın çok kurak geçtiğini belirten Gamsız, "İlk defa Tunca Nehri'ni bu kadar çekilmiş gördük. 18 yıldır buradayım hiç böyle görmemiştim. Kötü kokuyordu. Temizlenince daha güzel olacak." diye konuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hakan Bilal Kutlualp kimdir, kaç yaşında nereli? Son dakika Fenerbahçe haberi!2400 yıllık sura yaptıkları isyan ettirdi! "Yazarak değil, eylemlerle gösterelim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin kurultay davasının ertelenmesine ilk yorum - GündemKurultay davası hakkında ilk kez konuştu!CHP'den kaçışların sebebi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan tek cümleyle özetledi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan tek cümleyle özetlediSuriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor - GündemSuriyelilerden toplu geri dönüş sürüyorAracın kilometresini düşürüp satışa koydular! Bakanlık cezayı kesti - GündemAracın kilometresini düşürüp satışa koydular!İkitelli sanayi sitesinde yangın! Ekipler bölgede - Gündemİkitelli sanayi sitesinde yangın! Ekipler bölgedeMüjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu! 64 ilaç daha geri ödeme listesinde - Gündem64 ilaç daha SGK'nin geri ödeme listesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...