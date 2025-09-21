Marmara'nın en büyüğü İznik Gölü artık bataklık: Kuraklık dakikalarla ilerliyor, sanayi frene basmıyor!

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci en büyük doğal gölü olan İznik Gölü, artan kuraklık nedeniyle hızla yok oluyor.

İlçenin simgelerinden biri haline gelen ve yıllar boyunca göle uzanan iskele artık suya ulaşamaz hale gelirken, kıyıya bağlı tekneler tamamen karaya oturdu.

RİSK GÜN GÜN BÜYÜYOR

Bölge halkı hem ekosistemin hem de turizmin olumsuz etkilendiğini belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

İznik Gölü'nde su çekilmesi yalnızca iskeleyi değil kıyıdaki ekosistemi de tehdit ederken uzmanlar gölde kuraklık riskinin her geçen dakika arttığına dikkat çekti. Gölün çekilmesiyle birlikte kıyı şeridi bataklığa döndü.

Yer yer çamur ve otlarla kaplanan sahil kesimi dron ile havadan görüntülendi.

TARIMSAL FABRİKALAR TEHLİKEYİ BÜYÜTÜYOR

Konuyla ilgili konuşan turizm işletmecisi Ali Karaman, "Maalesef son aylarda yaşanan kuraklık ile birlikte İznik Gölü'nde suların çekildiğine tanıklık ediyoruz. Öyle bir duruma geldik ki, kanayan yara her geçen gün derinleşiyor. Acilen yetkililerin önlemler alması gerekiyor. Tarımsal sulamalardan fabrikaların çektiği sulara kadar hepsinin kontrol edilmesi gerekiyor.

"HER DAKİKA SU ÇEKİLİYOR"

Yeni bir boru ile bazı fabrikaların su çektiğini duyuyoruz. İznik karaya oturmuş vaziyette. Mutlak suretiyle önlemler alınması gerekiyor. Artık tarımsal sulamalardan damlama sistemine geçilmesi gerekiyor. İznik Gölü'nün sırtından geçinmemiz gerekiyor. İznik Gölü'ne 1 damla su nasıl verebiliriz. Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Yoksa, bataklık ve sinekler arasında İznik'te yaşamaya devam edeceğiz. İznik Gölü yoksa, İznik de yoktur. Her dakika su çekiliyor" dedi.