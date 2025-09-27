Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavganın sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Kotek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybederken, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
