Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mardin&#039;de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Mardin, Silahlı Kavga, Ölüm, Yaralılar, Artuklu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavganın sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Kotek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kavgada Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybederken, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi daha kusurlu bulunduİstanbul Bienali ne zaman? 2025 İstanbul Bienali tarihleri açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahşap bina yangında küle döndü! Yaşlı kadın, torunuyla birlikte can verdi - 3. SayfaAhşap bina küle döndü! Torunuyla birlikte can verdiBorsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaBorsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonuEyüpsultan’da akşam yemeği kabusa döndü, 2 kardeş hayatını kaybetti: 'Görümce' detayı şüphelendirdi - 3. SayfaAkşam yemeği kabusa döndü, 2 kardeş hayatını kaybettiZonguldak'ta üst geçide çarpan araç ikiye katlandı! Can kayıpları var - 3. SayfaÜst geçide çarpan araç ikiye katlandı"Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı! Tacizci öğretmene 28 yıl hapis - 3. Sayfa"Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı!50 bin dolara Türk vatandaşlığı veren şebekenin yöntemi ortaya çıktı: Şifre 'Çinli Kemal' - 3. Sayfa50 bin dolara Türk vatandaşlığı vermişler!
Sonraki Haber Yükleniyor...