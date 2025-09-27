Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Kotek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybederken, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.