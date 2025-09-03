Serinlemek için girdiği suda can verdi! Mardin'de kahreden ölüm

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından ülke genelinde boğulma vakaları arttı.

HAREKETSİZ KALINCA KOŞTULAR

Mardin'in Midyat ilçesindeki Beyazsu-Karasu mevkiinde serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Mehmet Emin Akan, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan genç, ilk müdahale sonrası ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.