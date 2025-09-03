Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Serinlemek için girdiği suda can verdi! Mardin'de kahreden ölüm

Serinlemek için girdiği suda can verdi! Mardin'de kahreden ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Serinlemek için girdiği suda can verdi! Mardin&#039;de kahreden ölüm
Mardin, Midyat, Nehir, Ölüm, Genç, Gençlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de serinlemek için nehire giren 17 yaşındaki genç, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından ülke genelinde boğulma vakaları arttı.

HAREKETSİZ KALINCA KOŞTULAR

Mardin'in Midyat ilçesindeki Beyazsu-Karasu mevkiinde serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Mehmet Emin Akan, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan genç, ilk müdahale sonrası ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gediz Elektrik kesintisi 3 Eylül listesi! İzmir planlı kesinti ne zaman bitecek, elektrik ne zaman gelecek?Kilauea Yanardağı 32'nci kez harekete geçti! 150 metreye kadar lav püskürttü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama! "O bölge her an 6,6 ile sallanabilir" - Gündem"O bölge her an 6,6 ile sallanabilir"Soyguna hazırlanan 3 şaşkın, arkalarına bakmadan topukladı! O anlar kamerada - GündemSoyguna hazırlanan 3 şaşkın, arkalarına bakmadan topukladı! O anlar kameradaAvcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında - GündemAvcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!İzmir'de eğitim uçağı düştü! 1 pilot hayatını kaybetti - Gündemİzmir'de eğitim uçağı düştü! 1 pilot hayatını kaybettiCamide uygunsuz hareketlerde bulunmuşlardı! İstenen ceza belli oldu - GündemUygunsuz harekete istenen ceza belli olduYargıtay'ın tartışma konusu olan kararına hukukçular ne diyor? - GündemYargıtay'ın tartışma konusu olan kararına hukukçular ne diyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...