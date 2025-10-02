Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kestane kavgasında silahlar konuştu! Aynı aileden 3 kişi vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kestane toplamak için Uludağ'a çıkan bir grup ile arazi sahipleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda aynı aileden 3 kişi vurulurken, saldırganlar silahlarını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Yayla mevkiinde, kestane toplamak için bölgeye gelen şahıslar ile yer sahipleri karşı karşıya geldi. Yer sahipleri, gelenlere "Burası tapulu arazi, topladıklarınız sizin olsun ama arsadan çıkın" uyarısı yaptı.

YANLARINA ADAM ALIP DÖNDÜLER

Uyarıyı dikkate almayan iki şüpheli ile yer sahipleri arasında tartışma çıktı. Şahıslar, "Burada bekleyin" diyerek bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra ise yanlarına aldıkları 5 kişiyle geri döndüler. Bu kez üzerlerinde getirdikleri tabancaları çıkaran şahıslar Mustafa Gültekin, Halil Gültekin ve Önder Gültekin'i hedef aldı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri yaylada yankılanırken, 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kestane kavgasında silahlar konuştu! Aynı aileden 3 kişi vuruldu - 1. Resim

SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırganlar ise paniğe kapılıp silahlarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Polis ekipleri dağlık alanda geniş çaplı operasyon başlatırken, köylüler büyük panik yaşadı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

