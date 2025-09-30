Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'dan sonra Bursa'da da su kesintisi

Ankara’dan sonra Bursa'da da su kesintisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara’dan sonra Bursa&#039;da da su kesintisi
Kuraklık, Bursa, BUSKİ, Su Tasarrufu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’daki zorunlu su kesintilerinin ardından, Bursa’da da kuraklık ve düşen baraj doluluk oranları nedeniyle planlı su kesintilerine başlandı. Kesintiler merkez ilçelerde dönüşümlü olarak uygulanacak ve günlük 12 saati aşmayacak. BUSKİ, içme suyunun güvenli olduğunu belirterek halkı tasarrufa davet etti.

Ankara’da Kesikköpü hattındaki patlamalar nedeniyle yaşanan zorunlu su kesintilerinin ardından, şimdi de Bursa’da benzer önlemler gündeme geldi. BUSKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık ve düşen baraj doluluk oranları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintilerine başlanacağını duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kesintilerin merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı ve günlük 12 saati aşmayacağı belirtildi. Planlı kesintilerle günlük yaklaşık 100 bin metreküp su tasarrufu hedefleniyor. Yağışların artması ve barajların dolması durumunda kesintilerin sona ereceği bildirildi.

BUSKİ, sağlanan içme suyunun güvenli olduğunu vurgularken, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanelerinin planlı kesintilerden etkilenmeyeceğini açıkladı. Detaylı su kesinti listesi vatandaşlarla paylaşıldı.

Bursa halkı, kesintiler öncesi gerekli önlemleri alarak su kullanımını planlamaya çağrıldı. Uzmanlar, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle benzer önlemlerin önümüzdeki dönemlerde başka şehirlerde de gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

