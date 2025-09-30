Ankara’dan sonra Bursa'da da su kesintisi

Ankara’da Kesikköpü hattındaki patlamalar nedeniyle yaşanan zorunlu su kesintilerinin ardından, şimdi de Bursa’da benzer önlemler gündeme geldi. BUSKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık ve düşen baraj doluluk oranları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintilerine başlanacağını duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kesintilerin merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı ve günlük 12 saati aşmayacağı belirtildi. Planlı kesintilerle günlük yaklaşık 100 bin metreküp su tasarrufu hedefleniyor. Yağışların artması ve barajların dolması durumunda kesintilerin sona ereceği bildirildi.

BUSKİ, sağlanan içme suyunun güvenli olduğunu vurgularken, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanelerinin planlı kesintilerden etkilenmeyeceğini açıkladı. Detaylı su kesinti listesi vatandaşlarla paylaşıldı.

Bursa halkı, kesintiler öncesi gerekli önlemleri alarak su kullanımını planlamaya çağrıldı. Uzmanlar, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle benzer önlemlerin önümüzdeki dönemlerde başka şehirlerde de gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.