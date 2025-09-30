Ankara'da 6 Ekim'e kadar sular kesilecek! İşte kesintinin olacağı ilçe ve mahalleler

Ankara'nın içme suyu temininde kritik rol oynayan Kesikköprü Barajı boru hatlarında çeşitli tarihlerde arızalar yaşandı. Bu arızalar sebebiyle şehir genelinde su kesintilerine gidilecek.

Su kesintilerinden ilk etapta Eryaman, Susuz ile Kazan Saray bölgesi etkilendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, boru hattındaki patlama nedeniyle su erişiminde sorun yaşanabileceğini duyurdu:

"17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana gelmiş, bu nedenle şehre iki hat üzerinden 450 bin metreküp su verilmeye başlanmıştır. Patlayan hattın yerine kalıcı çözüm sağlamak için çelik boru hattı imalatına geçilmiştir.

Çalışmalar devam ederken 27 Eylül 2025’te 2. hatta da arıza oluşmuş, bu kez şehre tek hattan 230 bin metreküp su verilebilmiştir. Ankara’nın günlük su ihtiyacı dikkate alındığında yaklaşık 250 bin metreküp açık meydana gelmiştir"