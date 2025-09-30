Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da 6 Ekim'e kadar sular kesilecek! İşte kesintinin olacağı ilçe ve mahalleler

Ankara'da 6 Ekim'e kadar sular kesilecek! İşte kesintinin olacağı ilçe ve mahalleler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara&#039;da 6 Ekim&#039;e kadar sular kesilecek! İşte kesintinin olacağı ilçe ve mahalleler
Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan Kesikköprü Barajı boru hatlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle, kent genelinde 6 Ekim’e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. ASKİ, özellikle Eryaman, Susuz, Kazan Saray, Çankaya ve çevresindeki mahallelerde kesintilere karşı uyardı.

Ankara'nın içme suyu temininde kritik rol oynayan Kesikköprü Barajı boru hatlarında çeşitli tarihlerde arızalar yaşandı. Bu arızalar sebebiyle şehir genelinde su kesintilerine gidilecek.

Su kesintilerinden ilk etapta Eryaman, Susuz ile Kazan Saray bölgesi etkilendi.

250 BİN METREKÜP AÇIK VAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, boru hattındaki patlama nedeniyle su erişiminde sorun yaşanabileceğini duyurdu:

"17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana gelmiş, bu nedenle şehre iki hat üzerinden 450 bin metreküp su verilmeye başlanmıştır. Patlayan hattın yerine kalıcı çözüm sağlamak için çelik boru hattı imalatına geçilmiştir.

Çalışmalar devam ederken 27 Eylül 2025’te 2. hatta da arıza oluşmuş, bu kez şehre tek hattan 230 bin metreküp su verilebilmiştir. Ankara’nın günlük su ihtiyacı dikkate alındığında yaklaşık 250 bin metreküp açık meydana gelmiştir"

6 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını açıkladı.

ÇANKAYA'YA BUGÜN SU YOK

Öte yandan ASKİ, Kesikköprü boru hattındaki patlama nedeniyle bugün sabah 08.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında Çankaya ilçesinde de su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler:

Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı.

