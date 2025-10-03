Zeynep Zan cinayetinde ilk dava görüldü! Taksi şoförü: Her şey 15 saniyede gerçekleşti

Boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı gözünü kırpmadan öldüren Uğur Zan'ın müebbet hapisle yargılandığı davada erteleme kararı verildi.

Eşini tek kurşunla öldüren katil Zan'ın ifadeleri gündem olmuştu.

DAVADA İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Soruşturmanın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Uğur Zan hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Davanın ilk duruşması bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada Zeynep Zan'ın yakınları hazır bulunurken, sanık Uğur Zan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Güvenlik gerekçesiyle kapalı yargılama yapılan duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.

Sanık Uğur Zan'ın savunmasının ardından taksi şoförü tanık, sanık ve şikayetçi avukatları dinlendi. Ardından savcı açıkladığı mütalaasında sanık Uğur Zan'ın ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım tarihine erteledi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ OLAYIN 15 SANİYEDE GERÇEKLEŞTİĞİNİ BEYAN ETTİ

Duruşma sonunda açıklama yapan maktul yakınlarının Avukatı Ahmet Erzi, "16 Mayıs 2025 tarihinde Zeynep Zan boşanmak üzere olduğu eşi tarafından kullandığı motosikletin önü kesilerek vahim bir şekilde öldürülmüştü. Sanık silahını yanında getirip daha önceden tasarlayarak bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. İlk duruşması bugün Çanakkale Adliyesi'nde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dosyanın tanığı durumunda bulunan taksi şoförü de cinayetin 15 saniye içerisinde gerçekleştiğini, sanığın yanında bulundurduğu silahı çekerek bir metrelik mesafeden maktulü hedef alarak öldürdüğünü duruşma salonunda beyan etti. Cumhuriyet savcımız mütalaasında sanığın kasten eşe karşı öldürme eyleminin gerçekleştiğini bildirerek ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Sanık müdafiinin süre alması neticesiyle duruşma ertelendi. Maalesef maktul kendisini kurtarmak için daha önceden birçok kez adli mercilere müracaat etmişti, uzaklaştırma kararı almıştı, boşanma davası açmıştı ama maalesef kendisini kurtaramadı. Sanığın en ağır cezasını alması için elimizden geleni yapacağız. Duruşma 26 Kasım 2025 tarihine ertelendi" dedi.

ZEYNEP ZAN CİNAYETİ

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi.

Uğur Zan, 34 GGZ plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SKANDAL İFADELERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Zanlı Uğur Zan polisteki ifadesinde, Zeynep ile son bir kez konuşmak istediğini belirterek, "Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracımla takip ettim. Araçla Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi, seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun. 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" demişti.

Olayın şokuyla titremeye başladığını belirten Uğur Zan, ifadesinin devamında, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum" diye konuşmuştu.