Bulgaristan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Listede tanıdık isim

Bulgaristan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Listede tanıdık isim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bulgaristan&#039;ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Listede tanıdık isim
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi günü Sofya'da karşılaşacağı Bulgaristan'ın aday kadrosu belli oldu. TFF 1'inci Lig ekibi Bodrum FK'da forma giyen Zdravko Dimitrov da davet aldı. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç TSİ 21.45'te başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı.

Bodrum FK'da 2 sezondur forma giyen Zdravko Dimitrov da, teknik direktör Zdravko Dimitrov tarafından belirlenen 24 futbolcunun yer aldığı aday kadroda yer aldı.

Bulgaristan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Listede tanıdık isim - 1. Resim
Zdravko Dimitrov

Bulgaristan'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Svetoslav Vutsov (PFC Levski Sofia), Dimitar Sheytanov (CSKA 1948)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Emil Tsenov (FC Orenburg), Christian Petrov (SC Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (PFC Arda Kardzhali 1924), Ivan Turitsov (PFC CSKA Sofia)

Orta saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (NK Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia)

Forvet: Kiril Despodov (PAOK FC), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (SV Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

