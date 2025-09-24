A Milli Takım'ın rakibinde teknik direktör değişikliği: 2 yıllık imza

Dünya Kupası formatı değişebilir! 2030 için tarihi hamle

Tüm maçları kazansa dahi ilk yarı puanı olmuyor

Cuesta'ya derbide tam not: Savunmada hiç hata yapmadı!

Süper Lig için çarpıcı şampiyonluk tahmini

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler