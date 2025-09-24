Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Takım'ın rakibinde teknik direktör değişikliği: 2 yıllık imza

A Milli Takım'ın rakibinde teknik direktör değişikliği: 2 yıllık imza

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bulgaristan'da teknik direktör değişikliği yaşandı.

Bulgaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Aleksandar Dimitrov getirildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

İLK MAÇI TÜRKİYE

Bulgaristan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası Aleksandar Dimitrov ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Dimitrov, ilk maçına 11 Ekim Cumartesi günü Türkiye karşısında çıkacak. 

A Milli Takım'ın rakibinde teknik direktör değişikliği: 2 yıllık imza - 1. Resim

Deneyimli teknik adam, Bulgaristan U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Dimitrov'dan boşalan U21 Milli Takım teknik direktörlüğü görevine, 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giyen Todor Yanchev getirildi.

