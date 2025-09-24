A Milli Takım'ın rakibinde teknik direktör değişikliği: 2 yıllık imza
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bulgaristan'da teknik direktör değişikliği yaşandı.
Bulgaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Aleksandar Dimitrov getirildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İLK MAÇI TÜRKİYE
Bulgaristan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası Aleksandar Dimitrov ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Dimitrov, ilk maçına 11 Ekim Cumartesi günü Türkiye karşısında çıkacak.
Deneyimli teknik adam, Bulgaristan U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Dimitrov'dan boşalan U21 Milli Takım teknik direktörlüğü görevine, 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giyen Todor Yanchev getirildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş