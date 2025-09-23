A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı biletleri genel satışta
Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Ekim'de deplasmanda yapacağı mücadelenin genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Bulgaristan ile Türkiye arasında Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.
BİLET FİYATI
Taraftarların bin 750 TL olarak belirlenen misafir tribün biletlerini "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan alabileceği aktarıldı. Bilet satışında Passolig kart zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.
