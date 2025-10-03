16 yaşında can verdi: Barış Nas’ın ölümüyle başlayan husumet bitti

Cizre'de 31 Ocak'ta Dağkapı Mahallesi'nde iki genç arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki Barış Nas bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı çocuk ise tutuklanmıştı.

BİR ARAYA GELDİLER

Olayın ardından Nas ve Oruç aileleri arasında husumet yaşanmış, alınan üst düzey güvenlik önlemleri sayesinde de başka bir olayın yaşanması önlenmişti. Husumetli aileler ilçenin ileri gelenlerinin araya girmesi ile bir araya getirildi.

BARIŞ SAĞLANDI

Cudi Mahallesi Cudi Taziyeevinde düzenlenen barış programına Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alparslan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Cizre Müftüsü Süleyman Yıldırım, kanaat önderi Mehmet Tekmenoray, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunun yapıldığı programda katılımcılar, geçmişte yaşanan olumsuzlukların geride bırakıldığını belirterek barışın bölgede huzurun en önemli teminatı olduğuna dikkat çekti. Yoğun ilgi gören buluşmada, ailelerin el sıkışmasıyla barış resmi olarak pekiştirildi.