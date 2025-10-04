Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TGRT FM 32 yıldır huzur veriyor

Yayın hayatına 4 Ekim 1993’te başlayan TGRT FM, 32. yaşını kutluyor.

Radyonun müzik kutusu olmaktan ziyade bir iletişim aracı olduğunu ispat eden TGRT FM, ilk günkü heyecanı mikrofona yansıtmaya devam ediyor.

Dinleyicisini aynı frekansta tutmayı başaran radyo; kuşak programlar, saat başı haber, günlük gazete ve makale özetleri, arkası yarınlar, spor ve yarışma programları ile aile sıcaklığını yakalıyor.

Türkiye genelinde 121 vericisiyle her gün evlere, iş yerlerine ve araçlara misafir oluyor.

Millî ve manevi değerlere saygılı, gelenek ve kültürüne hizmet etmeyi görev bilen TGRT FM, “Dünyaya Huzur Veren Radyo” sloganı ile geleceğe büyük ümitler vadediyor.

