Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 4 İtalyan parlamenter ülkesine kavuştu: Tüm aktivistler serbest bırakılmalı

4 İtalyan parlamenter ülkesine kavuştu: Tüm aktivistler serbest bırakılmalı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4 İtalyan parlamenter ülkesine kavuştu: Tüm aktivistler serbest bırakılmalı
İtalya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter Roma’ya ulaştırıldı. Parlamenterler, havalimanında PD lideri Elly Schlein, Yeşil ve Sol İttifak lideri Angelo Bonelli ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından karşılandı.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan parlamenterler, İtalya Dışişleri Bakanlığından 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığını duyurmasının ardından ülkelerine döndü.

İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İtalyan Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, bu sabah serbest kaldıktan sonra Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan tarifeli seferle öğleden sonra Roma Fiumicino Havalimanı'na ulaştı.

4 İtalyan parlamenter ülkesine kavuştu: Tüm aktivistler serbest bırakılmalı - 1. Resim

Parlamenterleri, havalimanında PD lideri Elly Schlein, Yeşil ve Sol İttifak lideri Angelo Bonelli ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri karşıladı.

Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi, burada gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, iyi ama yorgun olduklarını belirterek şöyle konuştu:

Şimdi düşüncelerimiz Gazze'yle, hatta geri dönmeyen ve sürekli aklımızda olan tüm insanlarla birlikte. Çok şey oldu, ama yarın daha detaylı konuşacağız. İhlaller oldu, çok şey oldu. Yarın hep birlikte konuşacağız.

M5S Senatörü Marco Croatti de şu anda eve döndüğü için rahatlamadığını aksine öfkeli olduğunu belirterek, "Yasa dışı şekilde alıkonulan tüm aktivistlerin serbest bırakılması için mümkün olan her şeyin yapılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

4 İtalyan parlamenter ülkesine kavuştu: Tüm aktivistler serbest bırakılmalı - 2. Resim

TANIMLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER 

Bu konunun önemli olduğunu vurgulayan Croatti, "Herkesin dikkati canlı tutması ve şu anda gözaltında bulunan tüm İtalyanların eve dönmesini sağlaması gerekiyor. Şu anda bir tanımlama merkezindeler, biz bu sabah uçağa binmeden hemen önce sadece Büyükelçi'nin yardımcısını görebildik. Bu yüzden medyanın bu anda dikkatini bu insanlara yöneltmesi ve onlara biraz saygı gösterilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

4 İtalyan parlamenter ülkesine kavuştu: Tüm aktivistler serbest bırakılmalı - 3. Resim

"FİLODAKİLERLE BİRLİKTEYDİK"

Croatti, İsrail’in saldırısı sonrasındaki dönemde de sürekli filodaki diğer aktivistlerle beraber olduklarının altını çizerek şöyle devam etti:

Biz tüm zaman boyunca bütün filodakilerle birlikteydik. Bizi kaydettikleri, izledikleri ve kontrol ettikleri bu merkezin içindeydik. Hapishaneye gitmek için minibüslere bindik sonra minibüslerden indirildik, ayrılmak zorunda kaldık. Fotoğrafımızı çektiler ve bizi tekrar minibüslere koydular.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze planına Hamas'tan yeşil ışık! Trump, İsrail'e talimat verdi - GündemGazze planına Hamas'tan yeşil ışık!Taksim'deki cinayet zanlısıyla ilgili bakanlıktan açıklama: 11 suç kaydı iddiaları asılsız - GündemTaksim'deki cinayet şüphelisi hakkında bakanlıktan açıklama!Antalya'da 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturmasında 6 tutuklama - GündemAntalya'da 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturmasında 6 tutuklamaAyakkabı, 2025 yılının en çok şikayet edilen ürünü oldu! 2,2 milyar TL'lik uyuşmazlık hakem heyetlerinde çözüldü - Gündem2025'in en çok şikayet edilen ürünü belli oldu!Savunma sanayide tarihi eşik! Altay Tankı seri üretim bandına çıkıyor - GündemAltay Tankı seri üretim bandına çıkıyorNarin Güran cinayeti davasında yeni karar! 12 sanık ve 3 çocuk için verilen hüküm bozuldu - Gündem12 sanık ve 3 çocuk için verilen hüküm bozuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...