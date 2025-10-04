Pekmez, kuru yemiş ve baklagillerle ısının! Soğukta içinizi ısıtacak yiyecekler

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Havaların soğumaya başladığı şu günlerde içimizi ısıtacak besinlere daha fazla ihtiyacımız var.  

Kış aylarında pekmezin yanı sıra kuru bakla ve kuru yemişin de tokluk hissi ve enerji sağlayarak vücut ısısını koruyabileceğini söyleyen uzman diyetisyen Betül Merd, “Soğuk havalar kapımızı çaldığında, hem bağışıklığımızı güçlendirmek hem de vücudumuzu sıcak tutmak için beslenmemize biraz daha dikkat etmemiz gerekir. İşte bu noktada akla ilk gelen geleneksel lezzetlerimizden biri; pekmez. Pekmez, içerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı enerji sağlar, kan dolaşımını destekler ve özellikle üşüme şikâyeti olan kişiler için kış aylarında adeta doğal bir ısı kaynağıdır. Bunun yanında demir, kalsiyum ve potasyum açısından da zengindir. Özellikle sabahları bir tatlı kaşığı pekmez tüketmek hem gün boyu enerji verir hem de vücut direncini artırır” dedi.

Merd, sadece pekmez değil bitki çayları, kuru yemiş ve kuru baklagillerin de kışın vücut ısısını koruyabileceğini söyleyerek, “Zencefil ve tarçın gibi baharatlar, metabolizmayı hızlandırır, kan dolaşımını artırarak vücudu ısıtır” değerlendirmesini yaptı.

