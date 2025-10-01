Kalpten alzaymıra, kanserden depresyona... Kahvenin faydaları saymakla bitmez

Kahve tiryakileri için 365 gün Dünya Kahve Günü olsa da 1 Ekim’de beynelmilel kutlanan bu güne özel şenlikler, festivaller ile âdeta kahve bayramı yaşanıyor.

Sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin yanı sıra kahve, sağlığımız için de önemli bir öge olarak öne çıkıyor. Her gün en az bir fincan kahve tüketmenin bedene, zihne ve ruha sağladığı faydalar saymakla bitmez.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR

Uzmanlar, kahvenin faydalarını şöyle sıralıyor:

Kalp rahatsızlıklarının önüne geçmeye yardımcı olur. Kronik karaciğer problemleri ve felç gibi sağlık sorunlarının oluşmasını önleyerek daha uzun bir ömür sürmenizi sağlar. Vücudun glikoz emilimine destek olarak diyabet riskini azaltır.

Karaciğerin doğal florasının korunmasına yardımcı olur. Alzaymır ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yağ yakımını hızlandırır. Enerjiyi yükselterek tepki verme süresini iyileştirir.

Fiziksel performansa olumlu etkide bulunarak gün içerisinde daha aktif ve dinç olunmasını sağlar. Yüksek oranda B2, B3, B5, potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde vitamin eksikliğine iyi gelir.

Bağırsak ve sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına öncülük eder. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde bazı kanser türlerine yakalanma riskini düşürür. Depresyonla savaşa yardımcı olur.

KAHVENİN SIRLARI!..

Kahvenin kökeni, milattan sonra 800’lü yıllara dayanıyor. Kahve tüketiminin en fazla olduğu ülke, kişi başına 8,3 kilogram ile Danimarka.

Endonezya kökenli olan ve dünyanın en pahalı kahve çekirdeklerinden biri olarak bilinen Kopi Luwak isimli kahve türü, misk kedilerinin dışkılarından üretilir.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en büyük kahve fincanı 20.000 litre büyüklüğünde. 2019 yılında rekor kayıtlara geçen bu kupanın yapımı bir ay sürmüş ve üzerinde 50 kişi çalışmış.

Su ve çayla birlikte kahve, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Dünyanın en yüksek hacimli kahve üretimi Brezilya’ya ait.

Espresso, İtalyancada “baskı uygulayarak çıkarmak” anlamına geliyor; ki bu da espressonun yapılış şeklini yansıtan bir ifade.

Kahve telvesi ile cildinize masaj yaparak daha yumuşak ve arındırılmış bir tene sahip olmanız mümkün.