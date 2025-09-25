Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Frene basmak isterken gaza bastı! Otomobil lokantanın bahçesine uçtu

Güncelleme:
Frene basmak isterken gaza bastı! Otomobil lokantanın bahçesine uçtu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gurbetçi sürücü, minibüse çarpmamak için manevra yaparken fren yerine gaza basınca otomobiliyle lokantanın bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Almanya’da yaşayan Şükrü O. isimli gurbetçi, yaklaşık 3 ay önce yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine geldi.

LOKANTANIN BAHÇESİNE UÇTU

Tatilini tamamlayan Şükrü O., Almanya’ya dönmeden önce alışverişe gitti. Yabancı plakalı otomobiliyle Birecik köprüsü çıkışında ilerleyen Şükrü O., aniden önüne çıkan minibüse çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobili durdurmak isteyen Şükrü O., fren yerine gaza basınca yaklaşık 3 metreden lokantanın bahçesine uçtu.

KİMSENİN OLMAMASI BÜYÜK BİR TEHLİKENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza anında lokantanın bahçe ve giriş kısmında kimsenin olmaması ise büyük bir tehlikenin önüne geçti. Minibüse çarpmamak için frene basmak isterken ayağının kayıp yanlışlıkla gaza bastığını söyleyen Şükrü Ö., bugün Almanya’ya dönmeye hazırlandığını belirtti.

Bahçe duvarı ile lokanta duvarı arasında sıkışan otomobil, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkartılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

