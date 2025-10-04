TMSF, Ekotürk TV ve Simya Metal’i satışa çıkardı! İhale kasım ayında

Ekotürk TV’nin satışı RTÜK tarafından verilen uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilen mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor.

Söz konusu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon lira, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi. Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise taşınır/taşınmazlar, haklar, varlıklar ve sözleşmeleri içeriyor.

Bu bütünlük için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 154 milyon 100 bin TL, katılım teminatı ise 115 milyon 410 bin TL olarak açıklandı.

İHALE KASIM AYINDA

Her iki ihale de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

Ekotürk TV ihalesi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de, Simya Metal ihalesi ise 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.