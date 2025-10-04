Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamas'ın Gazze planı kararı sonrası Erdoğan, Tel Aviv'i işaret etti: Yapılması gereken derhal saldırıların durdurulmasıdır

Hamas&#039;ın Gazze planı kararı sonrası Erdoğan, Tel Aviv&#039;i işaret etti: Yapılması gereken derhal saldırıların durdurulmasıdır
Hamas'ın ABD tarafından sunulan Gazze planını olumlu karşıladığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Erdoğan "Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Erdoğan, Tel Aviv yönetimini işaret ederek "Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" dedi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği cevap, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır.

Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır.                                              

Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.

Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR 

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi
