Bu fotoğraftan rahatsız oldular! Bu ne yaman çelişki

TBMM açılışında Özgür Özel dışındaki liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine bir araya geldi.

Siyasilerin ‘iç cephe güçleniyor’ yorumlarını doğuran birlik fotoğrafı CHP’lileri rahatsız etti. Altılı Masa’da yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan hedef tahtasına konuldu.

CHP’li Muharrem İnce “Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum” dedi. İnce’nin çıkışı CHP içerisinde de rahatsızlık oluşturdu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç İnce’ye sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kılıç, “Sayın İnce, siz Cumhuriyet Halk Partisini terörle, FETÖ’yle yan yana göstermeye kalkıp, ‘oy vermem, oy da istemem’ diyerek Millet İttifakı’nı zayıflatmaya çalışırken, sizin hedef gösterdiğiniz o liderler ve bizler millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için sokak sokak, kapı kapı dolaşıp oy istiyorduk. Şu anki bu tutumunuzun da ülke siyasetine hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.

CHP medyası da “Ellerimiz kırılsaydı da oy vermeseydik”, “Eski dostlar eski dostlar” diyerek TBMM’deki buluşmayı yerden yere vurdu.

Eleştirilere cevap veren Ahmet Davutoğlu ise o anları hadis-i şerif ile anlattı. Davutoğlu, “Peygamber Efendimiz, ‘Tebessüm sadakadır’ der. Ben bulunduğum yerde tebessüm ederim, davet edildiğim bir yerde surat asmanın âlemi nedir?” dedi. Ayrıca Davutoğlu “Cumhurbaşkanı doğruyu yaptı bu sene. Sayın Özgür Özel’in de tepkisini anlıyorum ama katılması lazımdı” dedi.

KAVGANIZA BİZİ KARIŞTIRMAYIN

Tartışmalara bir açıklama da DEVA Partisinden geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “CHP’nin iç kavgasını bizim üzerimizden sürdürmek isteyenler bu gayriahlaki tutumlarında ısrar ederlerse, sadece tetkikçileri değil sahiplerini de doğrudan hedef alacağım, almaktan çekinmeyeceğim” diye konuştu.