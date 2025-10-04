Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çiftçiye çifte müjde! Erdoğan’dan 'şeker pancarı' için alım talimatı 

Çiftçiye çifte müjde! Erdoğan’dan 'şeker pancarı' için alım talimatı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çiftçiye çifte müjde! Erdoğan’dan &#039;şeker pancarı&#039; için alım talimatı 
Cumhuriyet, Erdoğan, Şeker Pancarı, Alım Fiyatı, Tarım, Çiftçi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üreticinin zam pazarlığına dâhil olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pancar alım fiyatının 3 bin 100 liraya çıkarılması talimatı verdi. Erdoğan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine de incir alımı yapılması yönünde talimat verdi. 

EMRAH ÖZCAN - AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme gelen konulardan biri de geçtiğimiz günlerde açıklanan şeker pancarı alım fiyatı oldu.

Edinilen bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığının 2025-2026 üretim yılı için ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlediği alım fiyatının artırılması yönünde il başkanlarından talep geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili bakana konuyu iletmesi üzerine toplantıda il başkanları ve bakanlık arasında hummalı bir fiyat pazarlığı yürütüldü.

Çiftçiye çifte müjde! Erdoğan’dan 'şeker pancarı' için alım talimatı  - 1. Resim

Bazı il başkanları daha yüksek bir fiyattan kapı aralarken, Tarım ve Orman Bakanlığı daha makul bir rakam önerdi. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girerek 3 bin 100 lirada anlaşıldığı öğrenildi.

Ege’den gelen bazı il ve belediye başkanlarının ise incir fiyatlarına dikkat çekerek bu yıl üreticilerin desteklenmesi gerektiğini, bu konuda yeni adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talebi olumlu karşılayarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine incir alımı yapılması yönünde talimat verdi. Böylelikle çiftçi elinde ürün kalma korkusu yaşamayacak.

BİRÇOK PROBLEM MASADA KONUŞULDU

Toplantıda yalnızca tarım politikaları değil, aynı zamanda sağlık, altyapı ve ulaştırma alanındaki sıkıntılar da gündeme geldi. İl başkanları ve belediye başkanlarının tek tek söz alarak yerelde karşılaşılan sıkıntıları aktardıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilgili bakanlıklara ve kurumlara gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdiği kaydedildi. Toplantının dikkat çeken bir diğer başlığı ise Şanlıurfa’ya yapılacak ziyaret oldu. Şanlıurfa İl Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şehre davet ederek son dönemde tamamlanan hizmetlerin açılışının yapılmasını istedi. Erdoğan’ın bu davete “Hasan not al, Şanlıurfa’ya gidelim” sözleriyle karşılık verdiği ifade edildi. 
Bu sözlerin ardından Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Parti kulislerine göre, toplantı boyunca il başkanları ve belediye başkanları, hem yerel sorunları aktarma hem de parti politikalarına dair görüşlerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletme fırsatı buldu. Erdoğan’ın toplantıda sergilediği yapıcı yaklaşımın, teşkilatlarda motivasyonu artırdığı belirtiliyor.

349 MİLYON LİRA ÜRETİCİNİN HESABINA YATIRILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek ödemesi yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetlerde: Ölümcül bir darbe olduGalatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı: Liverpool maçı detayı ve prim dopingi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk'ın 'boykot edin' çağrısı işe yaradı! Netflix'te son 6 ayın en sert düşüşü - EkonomiElon Musk'ın 'boykot edin' çağrısı işe yaradı!Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı! - EkonomiPiyasalar enflasyona nasıl tepki verdi?Dev banka Bitcoin tahminini güncelledi: Yıl sonu uçuşa geçecek - EkonomiYatırımcılarına hayal kurduran tahmin!ASRİAD'dan enflasyon açıklaması: Faiz dışı tedbirler şart - EkonomiASRİAD'dan enflasyon açıklamasıDünyanın en ünlü çay markalarındandı! Lipton, haklarını Özgür Çay'a devretti - EkonomiLipton'dan Türkiye macerası ile ilgili kararEnflasyon sonrası merak ediliyordu! İşte eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler - Ekonomiİşte eylülde fiyatı en çok artan ürün
Sonraki Haber Yükleniyor...