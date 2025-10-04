Çiftçiye çifte müjde! Erdoğan’dan 'şeker pancarı' için alım talimatı 

EMRAH ÖZCAN - AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme gelen konulardan biri de geçtiğimiz günlerde açıklanan şeker pancarı alım fiyatı oldu.

Edinilen bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığının 2025-2026 üretim yılı için ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlediği alım fiyatının artırılması yönünde il başkanlarından talep geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili bakana konuyu iletmesi üzerine toplantıda il başkanları ve bakanlık arasında hummalı bir fiyat pazarlığı yürütüldü.

Bazı il başkanları daha yüksek bir fiyattan kapı aralarken, Tarım ve Orman Bakanlığı daha makul bir rakam önerdi. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girerek 3 bin 100 lirada anlaşıldığı öğrenildi.

Ege’den gelen bazı il ve belediye başkanlarının ise incir fiyatlarına dikkat çekerek bu yıl üreticilerin desteklenmesi gerektiğini, bu konuda yeni adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talebi olumlu karşılayarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine incir alımı yapılması yönünde talimat verdi. Böylelikle çiftçi elinde ürün kalma korkusu yaşamayacak.

BİRÇOK PROBLEM MASADA KONUŞULDU

Toplantıda yalnızca tarım politikaları değil, aynı zamanda sağlık, altyapı ve ulaştırma alanındaki sıkıntılar da gündeme geldi. İl başkanları ve belediye başkanlarının tek tek söz alarak yerelde karşılaşılan sıkıntıları aktardıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilgili bakanlıklara ve kurumlara gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdiği kaydedildi. Toplantının dikkat çeken bir diğer başlığı ise Şanlıurfa’ya yapılacak ziyaret oldu. Şanlıurfa İl Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şehre davet ederek son dönemde tamamlanan hizmetlerin açılışının yapılmasını istedi. Erdoğan’ın bu davete “Hasan not al, Şanlıurfa’ya gidelim” sözleriyle karşılık verdiği ifade edildi.

Bu sözlerin ardından Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Parti kulislerine göre, toplantı boyunca il başkanları ve belediye başkanları, hem yerel sorunları aktarma hem de parti politikalarına dair görüşlerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletme fırsatı buldu. Erdoğan’ın toplantıda sergilediği yapıcı yaklaşımın, teşkilatlarda motivasyonu artırdığı belirtiliyor.

349 MİLYON LİRA ÜRETİCİNİN HESABINA YATIRILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek ödemesi yapıldı.