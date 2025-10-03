MHP'den yüzde 4'e indirilsin teklifi geldi! Çiftçinin pick-up’ına ÖTV desteği 

Haber Merkezi ANKARA - Düzenleme ile, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üye olan gerçek ve tüzel kişilerin bu imkândan yararlanması şart koşularak yalnızca üretim amaçlı kullanım için vergi desteği sağlanması amaçlanıyor.

5 YIL SÜREYLE DEVREDİLEMEYECEK

Teklife göre, ilk iktisabı yapılan taşıtların trafik tescil belgelerine, ilk tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devredilemeyeceği ve kiralanamayacağı şerhi konulacak. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile pick-up tipi araçlardaki ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştı.

Teklifin gerekçesinde “Özellikle azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan pick-up tipi taşıtlar; çiftçiler tarafından sulama, taşıma, ilaçlama ve ürün nakli gibi temel faaliyetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu araçların mevcut vergi sisteminde lüks segmentteki bireysel SUV’larla aynı kategoriye alınarak yüksek ÖTV oranlarına tabi tutulması, üretim faaliyetlerinin maliyetini artırmakta ve vergilendirmede maksat ilkesiyle çelişmektedir” denildi.