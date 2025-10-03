Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > MHP'den yüzde 4'e indirilsin teklifi geldi! Çiftçinin pick-up’ına ÖTV desteği 

MHP'den yüzde 4'e indirilsin teklifi geldi! Çiftçinin pick-up’ına ÖTV desteği 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP&#039;den yüzde 4&#039;e indirilsin teklifi geldi! Çiftçinin pick-up’ına ÖTV desteği 
MHP, ÖTV, Çiftçi, Tarım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, çiftçilerin pick-up tipi motorlu kara taşıtlarının, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilmesi hâlinde ÖTV oranının yüzde 4 olarak uygulanması öngören kanun teklifi verdi.

Haber Merkezi ANKARA - Düzenleme ile, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üye olan gerçek ve tüzel kişilerin bu imkândan yararlanması şart koşularak yalnızca üretim amaçlı kullanım için vergi desteği sağlanması amaçlanıyor. 

5 YIL SÜREYLE DEVREDİLEMEYECEK

Teklife göre, ilk iktisabı yapılan taşıtların trafik tescil belgelerine, ilk tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devredilemeyeceği ve kiralanamayacağı şerhi konulacak. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile pick-up tipi araçlardaki ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştı.

Teklifin gerekçesinde “Özellikle azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan pick-up tipi taşıtlar; çiftçiler tarafından sulama, taşıma, ilaçlama ve ürün nakli gibi temel faaliyetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu araçların mevcut vergi sisteminde lüks segmentteki bireysel SUV’larla aynı kategoriye alınarak yüksek ÖTV oranlarına tabi tutulması, üretim faaliyetlerinin maliyetini artırmakta ve vergilendirmede maksat ilkesiyle çelişmektedir” denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Çocuklarımızı yıkayamıyoruz" isyanı! Başkent susuzAB yasaklamıştı: Parkinson'a neden olduğu ortaya çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon: Türkiye enerjide bağımsızlığa gidiyor  - Ekonomi"Türkiye enerjide bağımsızlığa gidiyor"Bir milyon ton kömür ekonomiye kazandırılacak! Taşınan zeytinler cari açığa ilaç olacak  - EkonomiTaşınan zeytinler cari açığa ilaç olacak Bitcoin'de tarihi kapanış! Hedef 150 bin dolar mı? - EkonomiBitcoin'de tarihi kapanış! Hedef 150 bin dolar mı?Rekabet Kurulu, 4 hazır beton üreticisine soruşturma açtı - EkonomiRekabet Kurulu, 4 hazır beton üreticisine soruşturma açtıBorsa günü düşüşle tamamladı! Altın fiyatları bugünü de rekorsuz geçmedi - EkonomiAltın fiyatları bugünü de rekorsuz geçmediKazakistan'dan Türk yatırımcılara "fırsat" çağrısı! BTC boru hattıyla 1,7 milyon ton petrol taşınacak - Ekonomi'BTC' ile 1,7 milyon ton petrol taşınacak
Sonraki Haber Yükleniyor...