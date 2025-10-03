Hukukçular Sumud saldırısını değerlendirdi: İsrail'e tazminat davası açılabilir 

Berat Temiz ANKARA - Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner “Mavi Marmara’dan bu yana İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukası baştan sona uluslararası hukuka aykırıdır ve gayrimeşrudur. Abluka, insani yardımın ulaşmasını engelleyecek, gıdanın ve ilaçların tükenmesine yol açacak şekilde uygulanıyor. İsrail burada işgalci bir devlettir; dolayısıyla Gazze’ye yönelik deniz ablukası zaten esasen hukuka aykırıdır, ayrıca uygulama şekli de kabul edilemez niteliktedir” dedi.

Erkiner “Gazze kara suları İsrail’e ait değildir. Uluslararası Adalet Divanı’nın danışma görüşlerinde ifade edildiği gibi İsrail, Gazze’de işgalci devlettir; bu durumda Gazze kara sularında İsrail’in egemenlik yetkisi bulunmamaktadır. Açık denizlerde gemilere müdahale edilememesi, denizlerin serbestisi ilkesi, uluslararası hukukun temel kurallarındandır” diye konuştu.

KARŞILIĞI OLACAK

Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran da İsrail’in hukuk tanımaz, kural tanımaz eylemlerinin hukukun adil ve tarafsız uygulandığı platformlarda bir karşılığının mutlaka olacağını söyledi.

Kuran şöyle konuştu: