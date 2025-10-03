Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hukukçular Sumud saldırısını değerlendirdi: İsrail'e tazminat davası açılabilir 

Hukukçular Sumud saldırısını değerlendirdi: İsrail'e tazminat davası açılabilir 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hukukçular Sumud saldırısını değerlendirdi: İsrail&#039;e tazminat davası açılabilir 
İsrail, Hukuk, Gazze, Tazminat Davası, Haber
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı bütün dünyada tepki çekerken, hukukçular İsrail’in Gazze kara sularında egemenlik yetkisinin bulunmadığına ve gemilere yapılan saldırının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

Berat Temiz ANKARA - Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner “Mavi Marmara’dan bu yana İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukası baştan sona uluslararası hukuka aykırıdır ve gayrimeşrudur. Abluka, insani yardımın ulaşmasını engelleyecek, gıdanın ve ilaçların tükenmesine yol açacak şekilde uygulanıyor. İsrail burada işgalci bir devlettir; dolayısıyla Gazze’ye yönelik deniz ablukası zaten esasen hukuka aykırıdır, ayrıca uygulama şekli de kabul edilemez niteliktedir” dedi.

Hukukçular Sumud saldırısını değerlendirdi: İsrail'e tazminat davası açılabilir  - 1. Resim

Erkiner “Gazze kara suları İsrail’e ait değildir. Uluslararası Adalet Divanı’nın danışma görüşlerinde ifade edildiği gibi İsrail, Gazze’de işgalci devlettir; bu durumda Gazze kara sularında İsrail’in egemenlik yetkisi bulunmamaktadır. Açık denizlerde gemilere müdahale edilememesi, denizlerin serbestisi ilkesi, uluslararası hukukun temel kurallarındandır” diye konuştu.

KARŞILIĞI OLACAK 

Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran da İsrail’in hukuk tanımaz, kural tanımaz eylemlerinin hukukun adil ve tarafsız uygulandığı platformlarda bir karşılığının mutlaka olacağını söyledi.

Hukukçular Sumud saldırısını değerlendirdi: İsrail'e tazminat davası açılabilir  - 2. Resim

Kuran şöyle konuştu:

Asıl mesele, insanların açlık silahı ile sınanması; bir devlet tarafından soykırım eylemi veya insanlığa karşı suç niteliğinde muameleye maruz bırakılmasıdır. Hiçbir hukuki kurala hassasiyet göstermeyen; aksine kasıtlı ve sistematik biçimde bunları ihlal eden bir yapıyla karşı karşıyayız. İsrail’in bu müdahalesi açıkça uluslararası hukuka aykırıdır. Bireysel anlamda hem ulusal hem de uluslararası merciler nezdinde tazminat ve ceza hukuku kapsamında girişimler yapılabilir. Tazminat hukuku açısından, hürriyetinden alıkonulan, seyahat özgürlüğü kısıtlanan veya psikolojik tacize, baskıya maruz kalan aktivistler ile yakınları İsrail aleyhine tazminat davası açabilir. Bu başvurular ya üçüncü bir ülkede ya da kendi ülkelerinde yapılabilir.   

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber!
