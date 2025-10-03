Sumud Filosu, İsrail'in Gazze ablukasını kırdı! Surda gedik açtık, yeni filo geliyor 

YILMAZ BİLGEN - İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na baskın yapmasını gazetemize değerlendiren uzmanlar “Sumud başarılı oldu, Gazze’ye yeni filolar yola çıkacak” dedi

‘Tarihî Kararlılık (Sumud)’ ve ‘Vicdan’ seferleri amacına ulaştı. İsrail, farklı ülkelerden çıkan gemilere uluslararası sularda el koydu.

Küresel Sumud Filosu aktivisti-hukukçu Gülden Sönmez, ablukanın kırıldığını ve Akdeniz’de açılan gedikten akın akın Gazze’ye yeni seferlerin başladığını söyledi.

Sumud Misyonu’nun Türkiye Sorumlusu Dr. Hüseyin Durmaz “Düzenlenen seferle evrensel vicdan İsrail mitini aciz bıraktı. İsrail’i var eden, her türlü siyasi, askerî, ekonomik desteği veren Batılı devletlerin halkı, Akdeniz’de kendi hükûmetlerinin verdiği silahlarla acı bir biçimde yüzleşti” dedi. Organizasyonun Hukuk birimi yöneticilerinden avukat Abdurrahman Özdemir “Bugünden itibaren işgal rejimi 47 ülkeden onlarca kişinin açtığı davalarla boğuşmak zorunda kalacak” dedi.

İSRAİL KAYBETTİ

Tam 18 yıldır insanlık dışı abluka altında inleyen Gazze kara sularına İsrail’in bütün haydutluğuna rağmen iki geminin girdiğini söyleyen Sumud aktivisti-Hukukçu Gülden Sönmez “Mikeno gemimiz Gazze’yi selamladı. O derme çatma tekneler benzersiz bir destan yazdı. Gemilere çıkan askerler kamera çekim alanlarından çıktıkları anda şiddete, hakarete ve tacize başladı. Gazze bizi bir araya getirmişti ve o zorlu yolculuğun ardından İsrail ablukası kırıldı. İnsanlığın vicdanı, kararlılık kazandı. Ben birkaç gün önce Morgana gemisinde rahatsızlandım ve devam edemedim. Şu an yanlarında olmak isterdim. Son dakikaya kadar gemideki arkadaşlarla konuştum. Hiç kimse korkmadı, panik olmadı. Bilakis siyonist katillerin korku içerisinde olduklarını söylediler. Gecenin ilk saatlerinde başlattıkları gasp, ertesi gün ortasına dek sürdü. Rezil oldular. O küçücük teknelerdeki çılgın kaptanlar İsrail ordusuyla dalga geçti” dedi.

AKIN AKIN GİDİYORLAR

Avukat Gülden Sönmez “İsrail’in Mavi Kubbesi’ni de yıktık. Her yerden yeni filolar akın akın Gazze’ye gidiyor. Daha da fazlası gelecek. Açılan bu gedik Gazze’nin kurtuluşu olacak. Sumud başardı ve hepimiz işgalcilerin denizden açılan bu koridoru kapatmasına izin vermemeliyiz. Akdeniz’de 40 yeni tekne daha organize oldu ve yola çıktı. Ayrıca aralarında Vicdan gemisinin de yer aldığı 11 büyük gemi de demir aldı. BM’de olanları gördük. Dünyada İsrail’e tepki zirve noktasında. Bu darbe ile tamamen sersemlediler. Şimdi indirici darbeyi vurma zamanı” ifadelerini kullandı.

Sumud Misyonu Hukuk Sorumlularından Avukat Abdurrahman Özdemir, İsrail’i şimdi çok daha zorlu bir sürecin beklediğini iletti. Özdemir yaşananları şu cümlelerle özetledi:

Çok korktular ve savaş gemileriyle kıyıda olağanüstü tedbirler aldılar. Oysa bu gemilerde silahsız insanlar ve sadece açlıktan ölen kadın ve çocuklara götürülen yardım malzemeleri vardı. O bir dilim ekmek sivil masumlara ulaşmasın diye denize sıfır noktada zincirlerle barikat kurdular. Sumud’a ve bu misyona yenildiler. Gerçek anlamda bir zihinsel devrim yaşandı. Ordusuz, silahsız, devletsiz sadece vicdanlarını dinleyen insanların yaptığı bir devrim bu. Diğer yandan hem ulusal hem de uluslararası mahkeme süreçleri başlatıyoruz. Öncelikle uluslararası sularda yaşanan baskın, alıkoyma, darp, aşağılama ve benzeri suçlardan dolayı davalar açacağız. İsrail’in başı bundan sonra 47 ülke ve binlerce insanla çok daha büyük belalarla dertte olacak. İlgili Haber Küresel Sumud Filosu'na uluslararası destek! Avrupa'da binlerce kişi sokaklara döküldü

İMKÂNSIZ DEĞİLMİŞ

“İmkânsız denilen bir şeyin aslında hiç de öyle olmadığını Sumud ispat etti” diyen Sumud Filosu Türkiye Sorumlusu Dr. Hüseyin Durmaz “Olayın en çarpıcı yanı İsrail namlularının kendisini var eden ve tüm gücüyle destekleyen devletlerin vatandaşlarına dönmesi oldu. Siyonist acımasızlığı ile çok net bir biçimde yüzleştiler. Elbette o gemilere insanlığın ortak merhametini temsil eden duyarlı kişiler bindi. Ancak bu örnek bize İsrail olayında halk ve hükûmetler arasındaki uçurumun ne denli derin olduğunu gösterdi. Bu insanlar siyonist tehdidin sadece Gazze için değil tüm dünya açısından nasıl bir tehlike olduğunu ortaya koydu. İnsan iradesinin en gelişmiş silahlara karşı üstün geleceğini ve dünyanın geleceğini değiştirebileceğini ispat ettiler. Tehdit dilini etkisiz kıldılar. Diğer yandan özellikle İslam dünyasında hâkim olan çaresizlik duygusunu kırdı. Elimizden bir şey gelmiyor teslimiyetini tersine çevirdi. Bundan sonra çok daha güçlü filolarla Akdeniz’e seferler düzenlenecek. Bilinç eşiği aşıldı. Bu dünya tarihine geçecek bir eylemdi. Yeryüzündeki kötülüğe karşı insan olma asgarisinin kazanabileceğini gösterdik” diye konuştu.

TÜRK AKTİVİSTLER GÖZALTINA ALINDI

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na baskın yapan İsrail donanması, ‘Meteque’ ve ‘Yulara’ gemilerine tazyikli su ile müdahale etti, ‘Florida’ adlı gemiye kasten çarptı. 40 gemiye el koyup Usdud’a (Aşdod) götüren İsrail askerleri, 48’i Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 500 aktivisti alıkoydu. ‘Marinette’ gemisinin ise Gazze’ye doğru seyrine devam ettiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, 8 vatandaşımızla iletişim sağlanamadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Türk aktivistlerin durumunun yakından takip edildiğini, gerekli bütün girişimlerin yapıldığını dile getirdi. İlerleyen günlerde serbest bırakılması beklenen vatandaşlarımızın, bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları ve sağlık problemi yaşamamaları için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

NETANYAHU YİNE ŞAŞIRTMADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlerin Yahudilerin Yom Kippur Bayramı’nın bitiminden sonra sınır dışı edileceğini duyurdu. Netanyahu, filonun amacının İsrail’in meşruiyetini sorgulatmak olduğunu savundu.

AKTİVİSTLER AÇLIK GREVİNDE

Filoda bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu. Politis “Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz. Hedefimiz, Gazze’deki katliamı sonlandırmak” dedi.