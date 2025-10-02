Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özgür Özel'den Sumud Filosu’na saldırı ile ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail tarafından Sumud Filosu’na düzenlenen saldırı ile ilgili konuştu. "Sumud Filosu’na saldırı büyük bir ahlaksızlıktır." diyen Özel, "Vatandaşlarımızın da, dünyadan gelen tüm aktivistlerin de tutuklanması uluslararası hukuk açısından son derece sakıncalı bir durumdur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarını ziyaret etti. 

Yaklaşık 4 saatlik görüşmelerin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sumud Filosu’na saldırının büyük bir ahlaksızlık olduğunu vurgulayan Özel, "Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da, dünyadan gelen tüm aktivistlerin tutuklanması uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur." dedi.

CHP lider Özel, "Vatandaşlarımıza derhal sahip çıkılması, İsrail’e en sert tepkinin verilmesi, Sumud’daki tüm aktivistlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

