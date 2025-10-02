Bitcoin'de tarihi kapanış! Hedef 150 bin dolar mı?

Bitcoin, 2025’in üçüncü çeyreğini yaklaşık 114 bin dolar seviyesinde tamamlayarak tarihinin en yüksek çeyreklik kapanışını gerçekleştirdi.

BITCOIN'DE HEDEF 150 BİN DOLAR SEVİYESİ Mİ?

International Business Times'dan edinilen bilgilere göre, söz konusu kripto para piyasasında yeniden hareketlilik oluştururken, analistler Bitcoin’in yıl sonuna kadar 150 bin dolara yükselebileceği veya ciddi bir düzeltmeye girebileceği konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

Bitcoin’in üçüncü çeyrekte yüzde 5 artış kaydetmesi, Eylül ayının mevsimsel düşüş eğilimine rağmen güçlü talep ve piyasa güvenini ortaya koydu.

Teknik göstergeler ve düşük piyasa volatilitesi, yılın son çeyreğinde yeni zirvelere ulaşma olasılığına işaret ediyor.

Buna karşın analistler, yüksek faizler, küresel enflasyon ve büyük yatırımcıların (whale) satış baskısı gibi faktörlerin fiyatlarda düzeltmeye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Kritik destek ve direnç seviyeleri yatırımcıların dikkatle izlediği göstergeler arasında yer alıyor.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin, 2 Ekim 2025 akşam saatleri itibarıyla 119 bin 800 dolar seviyesinde seyrediyor.