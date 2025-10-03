Ankara'dan peş peşe açıklamalar: Çağdaş Naziler hesap verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum” derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Bu çağdaş Naziler, eninde sonunda hesap verecektir. Alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve bütün yolcuları hemen serbest bırakması gerekir” ifadesini kullandı.

Saldırıya, başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere çok sayıda siyasi tepki gösterdi.

SUMUD NOTLARI...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova, İsrail’i zikretmekten kaçınarak, Sumud filosuna yönelik “her türlü saldırıyı” kınadığını bildirdi.

Güney Afrika’nın simge ismi ve ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, İsrail güçlerinin Sumud Filosu’nun amiral gemisi Alma’ya yaptığı baskında alıkonuldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze’deki insani krizin çözümünde İsrail’in sorumlu olduğunu belirterek “Filonun taşıdığı yardım malzemeleri, Gazze’ye güvenli şekilde ulaştırılmak üzere sahadaki insani yardım kuruluşlarına teslim edilmelidir” dedi.

Küresel Sumud Filosu katılımcısı Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan’ın basın ofisinden, İsrail’in saldırısıyla ilgili Avrupa Birliği’ne (AB) acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, alıkonulan İspanyol vatandaşlarının derhâl serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı. Başsavcılık da İsrail’in Gazze’de işlediği uluslararası suçlarla ilgili 18 Eylül’de açtığı soruşturmaya filoya yönelik saldırıyı dahil etti.

Yunanistan Parlamentosunda muhalefet partileri, saldırıyı kınarken hükûmeti filoya gerekli korumayı sağlamamakla eleştirdi. Dışişleri, alıkonulan Yunan vatandaşı sayısının 27 olduğunu açıkladı.

İsrailli hak örgütü Adalah, avukatların gözaltına alınan aktivistlerle görüşmesine izin verilmediğini duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, alıkonulan Sırp aktivist Ognjen Markovic’e ilişkin devletin vatandaşlarına yardım etmesinin bir görev olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, alıkonulan 6 vatandaşının derhal bırakılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası yasalara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve aktivistlerin zarar görmemesini umduklarını bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot “Geçen hafta filoda bulunan vatandaşlarımızı ‘terörist’ diye etiketlediği gerekçesiyle uyarılan İsrail Büyükelçisi’ni, ülkesinin uluslararası sulara müdahalesini açıklaması için çağırdım” dedi.

Libya hükûmeti, ”Alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğinden İsrail sorumlu”açıklamasında bulundu.