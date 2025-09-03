ÖTV zammı otomobil satışlarını etkilemedi! Ağustos ayında tarihi rekor

ALİ ÇELİK / İSTANBUL -Elektrikli araçlarda ise 160 kW motor gücünün altına yüzde 10 olarak uygulanan ÖTV oranı yüzde 25’e çıkartılırken, yeni eklenen matrahla yüzde 55’lik yeni basamak uygulamaya dâhil edilmişti. 160 kW üstü için ise yüzde 45 olan ÖTV dilimleri, yüzde 65 ve yüzde 75’lik seviyelerle güncellenmişti. Ağustos ayına zamla başlangıç yapan otomobil pazarında satışlar rekor düzeye ulaştı.

En çok satan 10 marka

1 RENAULT 9.561

2 TESLA 8.730

3 FIAT 5.951

4 VOLKSWAGEN 5.602

5 HYUNDAI 5.249

6 TOYOTA 5.109

7 OPEL 3.973

8 CITROEN 3.650

9 PEUGEOT 3.409

10 SKODA 3.096

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 12,78 artarak 101 bin 650, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 18,7 yükselerek 82 bin 215 oldu. Hafif ticari araç pazarı da ağustosta yüzde 6,77 daralarak 19 bin 435 olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışları 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 70,6 artış gösterirken; otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı ise 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 60 yükseldi. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adete ulaştı.

8 ayda en çok satan 10 marka

1 RENAULT 74.139

2 VOLKSWAGEN 47.645

3 TOYOTA 47.264

4 FIAT 46.424

5 HYUNDAI 40.907

6 PEUGEOT 37.475

7 BYD 31.884

8 OPEL 28.770

9 SKODA 26.455

10 CITROEN 26.183

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,05 artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,1 artarak 162.932 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) kayıtlarına geçen satış raporlarına göre pazarın yüzde 81,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobiller toplam pazardan yüzde 46,5 pay alırken, hibrit modeller yüzde 26, elektrikliler yüzde 18,5 ve dizel otomobil satışları ise yüzde 8 pay aldı.

En çok satan 10 model