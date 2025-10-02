Borsa günü düşüşle tamamladı! Altın fiyatları bugünü de rekorsuz geçmedi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü %1,89’luk yükselişin ardından bugünü düşüşle tamamladı. Ana endeks, %-1,23 değer kaybederek 11.083 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksinde ise değer kaybının %-3,00’ü aşması dikkat çekti.

Gün içerisinde analistlerin kritik direnç olarak da gösterdiği 11.250 seviyenin hemen üzerini test eden endeks, bu noktadan gelen kâr satışları ile yönünü aşağı çevirdi.

Yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, endekste kısa vadede 11.000’in destek ve 11.250’nin ise direnç olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

‘YABANCI’DAN HİSSE VE TAHVİL ALIMI

Piyasalarda bugün açıklanan haftalık para piyasası verilerine göre;

26 Eylül ile sona erene haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı 240 milyon dolar azalarak 203,71 milyar dolara geriledi.

Aynı haftada yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da 158,8 milyon dolarlık net hisse senedi ve 415,7 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları da geçen hafta 27 milyar 921 milyon lira azaldı ve 292 milyar 805 milyon liraya kadar düştü.

Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri de geçen hafta 4,1 milyar dolar arttı. Rezervler, 182 milyar 953 milyon dolar ile en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD’DE VERİLER AÇIKLANMIYOR

Küresel piyasalara bakıldığında ise “hükümetin kapaması” sebebiyle, ABD’de bugün gelmesi beklenen haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanmadı. Bütçenin onaylanmaması durumunda, yarın da eylül ayı tarım dışı istihdam verileri, işsizlik rakamı ve saatlik çalışma ücreti gibi kritik verilerin açıklanamayacağı ifade ediliyor.

ALTINDAN YENİ REKOR GELDİ!

Belirsizlikten destek bulan altın fiyatları bugün yeni bir rekora daha imza attı. Küresel piyasalarda ons fiyatı 3.897 dolarla zirve tazeledi. Ardından kâr satışları ile ons fiyatı akşam saatlerinde 3.835 dolara kadar geriledi.

Onstan destek bulan gram altın fiyatı da spot piyasada 5212 TL ile yeni zirvesini gördü. Rekor sonrası gram da düşüşe geçerek 5.130 TL sınırına çekildi.

Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 5.330 TL’ye yönelirken, çeyrek altın da akşam saatlerinde 8.695 TL’den satıldı.