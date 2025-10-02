Olympos kazılarında dikkat çeken keşif: Eşine az rastlanan bir hamam ortaya çıktı

Likya uygarlığının en önemli tarihi noktalarından sayılan Olympos Antik Şehri'nde 12 ay boyunca devam eden kazılar daha da derinleşiyor.

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde kalan Olympos'ta, 2006'da başlayan kazılarla Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Antik şehirde Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın başkanlığında bu yıl yapılan kazılarda Bizans dönemine tarihlenen ve yapısı itibarıyla eşine az rastlanan bir hamam yapısı ortaya çıkarıldı.

6 FARKLI NOKTADA DEVAM EDEN OLYMPOS KAZILARI

Kazı Başkanı Öztaşkın, Olympos'un Likya bölgesinin doğusunda bulunan ve Likya Birliği Meclisi'nde 3 oy hakkına sahip önemli 6 şehrinden biri olduğunu söyledi.

Şehrin zengin geniş topraklara sahip olduğunu belirten Öztaşkın, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yıl boyu Antalya'nın 6 farklı alanında kazı çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Roma ve Bizans gibi farklı dönemlere ışık tutacak hem de şehrin mimari dokusuna dair yeni unsurlar ortaya çıkaracak çalışmalar yaptıklarını anlatan Öztaşkın, "Nekropol alanları, hamam ve sivil konutlar ile kiliselerde kazılar yaptık. 1 No'lu kilise diye söylediğimiz kentin kara yolundan girişinde ilk karşılayan yapının zeminini açtık. Kilisenin bütün zeminlerinin opus tessellatum (işlenmemiş çakıl taşlarının kullanıldığı çakıl mozaik tekniğinin daha da geliştirilmiş hali) tekniğiyle yapılmış mozaiklerle kaplı olduğu tespit edildi. Geniş geometrik desenlerle kaplı zeminler açığa çıktı." dedi.

200 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE HAMAM

Kazı çalışmalarında Geç Antik Çağ'a tarihlenen sivil bir konuta bağlı hamam yapısıyla karşılaştıklarını belirten Öztaşkın, "Bu tip konuta bağlı hamamlar görece daha küçük olur ama Olympos'ta aşağı yukarı 200 metrekareye yakın büyüklükte, oldukça büyük geniş bir hamam kompleksi ortaya çıktı. Tüm ısıtma sistemi, külhan kısmı, duvardan ısıtma sistemi, duvar kaplamalarına ait bulgularla Geç Antik Çağ için az rastlanan bir örneği ortaya çıkarmış olduk." diye konuştu.

Bütün mimariye bakıldığı zaman konutun piskoposa ait olduğunu anladıklarını kaydeden Öztaşkın, şöyle konuştu:

"Milattan sonra 5-6. yüzyıl Bizans dönemiyle piskoposlar sadece dini liderler değil, kentin yöneticileri konumuna da geliyor. Kentin hem zengin varlıklarına hükmeden hem de geniş kitlelerin dini liderleri. Hamam sadece piskoposun kullanımında değil. Hem caddeye hem de konuta açılan kapısı var. Haftanın belirli günlerinde piskoposun kamu hizmeti olarak normal halktan kişilerin de ücretsiz şekilde hamamı kullandırdığını biliyoruz. Bunu hem temizlik hem de sağlık amacıyla yapıyor."

LAHİT İÇİN 370 PARÇA BİRLEŞTİRİLDİ

Geçen yıl ortaya çıkardıkları lahitlerin onarımını da yaptıklarını dile getiren Öztaşkın, "2 lahit, 370 parçaya bölünmüş şekilde bulunmuştu. Restorasyon ekibimiz büyük emek verdi. Uzun süreler çalıştı ve bu parçaları bir araya getirerek yapbozu tamamladılar. Yerinde sergilenmek üzere ayağa kaldırıldı. Yıl sonuna kadar bu şekilde toplamda 4 lahdi ayağa kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

OLYMPOS ANTİK ŞEHRİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KEŞİFLER

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti’nde kazı çalışmaları, 1990’lı yıllarda Antalya Müzesi tarafından başlatılan kurtarma kazılarıyla gündeme geldi. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi’nin desteğiyle yüzey araştırmaları gerçekleştirildi.

2006 yılından itibaren ise kazılar düzenli bir şekilde sürdürülüyor. Özellikle 2023 yılında sağlanan destekler kazılara büyük bir ivme kazandırdı.

Kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkan eserler, Olympos’un tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 1 ve 3 Nolu Kiliseler, bölgenin dini ve estetik geçmişine ışık tutuyor. Özellikle 3 Nolu Kilise’nin zemininde ortaya çıkan mozaikler, dönemin sanat anlayışını ve dini hayatını yansıtıyor.

MS 2. yüzyıla tarihlenen Lykiarkh Mezarı, Likya Birliği’nin önemli yöneticilerinden birine ait olup Roma döneminin dikkat çeken yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Helenistik döneme ait Antimakhos Lahdi ise dönemin cenaze gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Olympos’un liman bölgesinde bulunan mezarlar, antik dönemdeki denizcilik ve ticari hayata dikkat çekiyor.

Episkopeion ve kilise alanlarında ortaya çıkarılan mozaikli yapılar, Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait cam eserler, antik şehri turistik açıdan ilgi çekici hale getiriyor.