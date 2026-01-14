ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, 20 maddelik Gazze ateşkes planının ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Plana göre odak noktası ‘askeriyeden arındırma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa’ olacak.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirdi.

Plana göre odak noktası ‘askeriyeden arındırma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa’ olacak.

Witkoff, Gazze ateşkesinde “bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemeleri mümkün kılan vazgeçilmez arabuluculuk çabaları” için Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Ayrıntılar geliyor...

