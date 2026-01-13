Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze barış planının ikinci aşaması masada yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

