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Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir: Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir: Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Perulu arkeologlar, kıyı, And Dağları ve Amazon'u birbirine bağlayan 3.800 yıllık antik şehir keşfetti. 'Penico' adı verilen şehir hakkında arkeologların araştırmaları devam ediyor. Ortaya çıkan şehrin detaylı görüntüleri ise araştırmacıların dikkatini çekti. İşte Kristof Kolomb öncesi Amerika kıtasında hüküm süren bir medeniyetin kayıp şehri...

Günümüzde Peru’nun Lima şehrinde bulunan yaklaşık 3.800 yıl önce kıyı, dağlık bölgeler ve yağmur ormanları halkları arasında önemli bir kültürel ve ticari merkez olarak kabul edildiğine inanılan Penico Antik Şehri havadan görüntülendi.

Şehir Peru Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıl süren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarıldı.

Şehrin keşfi, Amerika kıtasının en eski yerleşimi olarak kabul edilen Kutsal Caral Şehri’nden sonra en erken pre-Hispanik ticaret ağlarını anlamaya yönelik çabaların kapsamında gerçekleşti.

Alanda büyük ve küçük yapılar, konut kompleksleri ve tören tapınakları yer alıyor.

BULUNTULAR ARAŞTIRILIYOR

Kutsal Caral Şehri'ne sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunan Penico, MÖ 1800 ile MÖ 1500 yılları arasında, yani Çin'deki Shang Hanedanlığı ve Antik Mısır'ın Orta Krallığı ile hemen hemen aynı döneme tekabül ediyor.

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 1. Resim

Şehirde şimdiye kadar deniz kabukları, rodokrozit ve krizokol gibi değerli taşlardan, hayvan kemiklerinden ve taş aletlerden yapılmış kolyeler, fırınlanmamış kil heykeller (insan figürleri, hayvanlar ve ritüel nesneleri tasvir eden) gibi çeşitli materyaller bulundu.

Bulunan arkeolojik materyaller sürekli ticaret akışı olan son derece organize bir toplumun yaşadığını ortaya koyuyor.

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 2. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 3. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 4. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 5. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 6. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 7. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 8. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 9. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 10. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 11. Resim

Yeni keşfedilen antik şehir arkeologların gündeminde: Havadan görüntüsü şaşkına çevirdi... Kıtanın tarihi değişebilir - 12. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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