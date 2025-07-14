Sardes Türkiye’nin 22. kültürel hazinesi! Antik şehir UNESCO listesinde

Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes antik şehri ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne, Türkiye’den giren 22’nci “Kültür Hazinesi” oldu. Komite, kararı oy birliğiyle aldı.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin UNESCO’daki yeri güçleniyor... Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes antik şehri ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilmesi, Türkiye’de büyük sevinçle karşılandı. Arkeolojik alan, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesinin 47. Oturumu’nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı. Bu kayıtla Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki alanlarının sayısı 22’ye ulaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Türkiye’nin kültürel hazineleri, ‘Türkiye Yüzyılı’nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes antik kentinin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİLİNEN İLK MADENİ PARANIN BASILDIĞI YER

Sardes, Anadolu’nun Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık beş bin sene evvel ilk yerleşimin görüldüğü ve MÖ 7. ve 6. asırlarda Lidya İmparatorluğu’nun başkenti hâlini almaya başlayan Sardes, dünyanın şimdiye kadar bilinen ilk madeni darp edildiği yer olarak tanınıyor. Tarihteki meşhur ‘Kral Yolu’nun başlangıcı olan bölgedeki arkeolojik kazılar ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle devam ediyor. Söz konusu UNESCO listesine eklenen Sardes’in turizm potansiyelinin de yükselmesi bekleniyor.