Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara

Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Sardes Antik Şehri'nde yürütülen arkeolojik araştırmalar sonuç verdi. Milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen Lidya Sarayı'nın kalıntıları bulundu. ABD'li arkeolog Prof. Dr. Nicholas Cahill dikkat çeken bilgiler verdi.

Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes'te yaklaşık 120 yıl önce başlayan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları, ABD Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas Cahill başkanlığında devam ediyor.

Geçmişi milattan önce 1200'lü yıllara dayanan Sardes, farklı medeniyetlerden ayakta kalmış çok sayıda yapı ve eseri barındırıyor.

Antik kente gelenler, Lidya döneminden kalan tümülüsleri, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları görme imkanı buluyor.

Sardes'te bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 8 metre derinlikte Lidya dönemine ait sarayın, lüks evlerin ve terasların kalıntılarına ulaşıldı.

"LİDYA DÖNEMİNE ULAŞMAK ZOR"

Prof. Dr. Cahill, Lidya döneminin üzerinde Pers, Helenistik, Roma ve Bizans tabakaları bulunması nedeniyle Sardes'teki çalışmalarda Lidya dönemine ulaşmanın zor olduğunu söyledi.

Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara ulaşıldı - 1. Resim

Gimnazyumun yaklaşık 1 kilometre doğusundaki çalışmalarda yoğun bir çabayla diğer medeniyetlerini katmanlarını aştıklarını ve Lidya dönemine inmeyi başardıklarını dile getiren Cahill, "Bu seviyede yaklaşık 30 bronz ok ucu, insan iskeleti parçaları ve 9 gümüş sikke bulundu. Bu sikkeler, dünyanın bilinen en eski gümüş sikkelerindendi. Milattan önce 6. yüzyılın başına tarihlenebilecek daha erken bir evre ortaya çıkarıldı. Üçüncü evrede toprak altında gömülü, milattan önce 8. yüzyıla ait bir tabaka belirlendi ve aynı istikamette saray inşa edildiği ortaya çıktı. 1,5-2 metre genişliğinde taş duvarlara sahip, 6 metreden yüksek anıtsal bir yapı söz konusu." ifadesini kullandı.

Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara ulaşıldı - 2. Resim

Cahill, sarayın bulunmasının tarih açısından çok önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bulgu önemli çünkü Yunan şehirleri 8. yüzyılda yalnızca küçük evler inşa etmişken Lidyalılar çok daha erken dönemde anıtsal teraslar ve yapılar yapmaya başlamış. Bu mimari, Friglerin milattan önce 9 ve 10. yüzyıllardaki anıtsal yapılarından da esinlenmiş olabilir. Tarihçiler, Lidyalıların biraz Yunanlar gibi olduğunu düşünüyordu. 'Milattan önce 7. yüzyılda şehirleşmeye başlamışlar, ondan önce köyde yaşamışlar.' diye düşünüyordu. Ama şimdi bu yeni bulgularla öğrendik ki o yanlış. Sardes milattan önce 8. yüzyılda büyük anıtsal bir şehir olmuş. Teras sistemini o dönemde başlatmışlar. Bu gösteriyor ki Lidyalılar doğuya bakmış, esas bir Anadolu medeniyeti olmuş, Yunan medeniyeti değil."

Bu yıl bölgedeki kazı çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Cahill, buldukları Lidya Sarayı'nın ve çevresindeki eklentilerin üzerini, yağışlardan zarar görmemesi için kapattıklarını, gelecek sezon bölgedeki çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara ulaşıldı - 3. Resim

Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara ulaşıldı - 4. Resim

Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara ulaşıldı - 5. Resim

Parayı bulanların sarayı bulundu! Ünlü antik şehirde 2800 yıllık kalıntılara ulaşıldı - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Özge Özpirinçci’den meslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladıİstanbul'da taksilerde yeni dönem! O şart kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihi alanları gezdiler! 16 ülkeden arkeologlar kültürel mirası keşfetti - Kültür - SanatTarihi alanları gezdiler! 16 ülkeden arkeologlar kültürel mirası keşfettiTarihi mekan ziyarete kapatıldı! Sirkeci Garı'nda iki müze yer alacak - Kültür - SanatTarihi mekan ziyarete kapatıldı! Sirkeci Garı'nda iki müze yer alacakErzurum'da Kültür Yolu coşkusu başlıyor! Tarihin içinde 400 faaliyet var - Kültür - SanatErzurum'da Kültür Yolu coşkusu başlıyor! Tarihin içinde 400 faaliyet varUsta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yok - Kültür - SanatUsta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yokSinemada bu hafta | Avrupa ‘Işık’ arıyor! Sosyal çöküşün aykırı tasviri: "Işık" - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Avrupa ‘Işık’ arıyor!İsrail zindanlarından İstanbul'a geldi! Hafızlar için hazırlanan özel mushaf dikkat çekti - Kültür - Sanatİsrail zindanlarında yazılan özel mushaf İstanbul'da
Sonraki Haber Yükleniyor...