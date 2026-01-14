İtalya Serie A’da haftanın kritik maçlarından biri Milano’da oynanacak. Şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Inter, ligde kalma mücadelesi veren Lecce’yi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu ararken futbolseverler ''Inter-Lecce maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden yok?'' sorularını gündeme getirdi.

Ligde 43 puanla zirvede bulunan Inter, eksiklerle sahaya çıkacak. Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra kanatlarda yaşanan oyuncu yoklukları nedeniyle orta saha kurgusunda değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Ligde 17 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Lecce, zorlu deplasmandan puanla ayrılmak istiyor. Peki, Inter-Lecce maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden yok?

Inter-Lecce maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu sakat mı? İşte muhtemel ilk 11

INTER-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A’nın 20. haftasında oynanacak Inter-Lecce karşılaşması S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından eş zamanlı yayınlanacak. Karşılaşma, dijital platformlar üzerinden de canlı ve şifreli şekilde izlenebilecek.

INTER-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter ile Lecce arasındaki kritik Serie A mücadelesi 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. San Siro’da oynanacak karşılaşmanın başlama saati 22.45 olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI, NEDEN YOK?

Inter’in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Lecce karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, deneyimli orta saha oyuncusunun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu’nun yaklaşık 15-20 gün sahalardan uzak kalması beklenirken, bu süreçte Serie A’daki bazı kritik maçları kaçıracağı ifade ediliyor. Teknik heyetin hedefi, yıldız futbolcuyu ay sonuna doğru yeniden takıma kazandırmak.

INTER-LECCE MUHTEMEL 11’LER

Inter: Sommer - Acerbi, Akanji, Bastoni - L. Henrique, Barella, Sučić, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez

Lecce: Falcone - Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba - Coulibaly, Maleh, Pierotti, Kaba, Sottil - Štulić

