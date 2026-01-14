İngiltere Lig Kupası’nda yarı final heyecanı Londra derbisiyle zirveye çıkıyor. Chelsea ile Arsenal, finale giden yolda ilk adımı atmak için Stamford Bridge’de karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ''Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' sorularını gündeme taşırken maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'leri de netleşmeye başladı.

Yeni teknik direktörü Liam Rosenior ile birlikte Chelsea, Lig Kupası'nda gözünü zirveye dikti. FA Cup’ta alınan farklı galibiyetin ardından moralli bir şekilde yarı finale çıkan mavi-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rövanş öncesi skor üstünlüğü yakalamayı amaçlıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Lig Kupası’nı uzun yıllar sonra yeniden kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?



CHELSEA-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Londra derbisinde finale giden yolda avantaj arayacak iki ekip arasındaki kritik karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler Chelsea-Arsenal maçını Exxen üyeliğiyle şifreli ve canlı izleyebilecek.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea ile Arsenal’i karşı karşıya getirecek olan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Stamford Bridge’de sahne alacak mücadele saat 23.00’te başlayacak.

CHELSEA-ARSENAL MUHTEMEL 11

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

