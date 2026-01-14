Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda ikinci hafta heyecanı sürerken, İstanbulspor ile Trabzonspor bugün kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Grup aşamasındaki ilk maçını kaybeden Trabzonspor ile evinde puan arayan İstanbulspor’un mücadelesinin canlı yayın bilgileri ve maç saati belli oldu. Peki, İstanbulspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye Kupası’nda grup aşamasının ikinci haftasına girilirken, günün öne çıkan maçlarından biri İstanbul’da oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’a konuk olurken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati merak konusu oldu.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşması kapsamında oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesi futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşması, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 18.00’de başlayacak. İstanbulspor, saha avantajını kullanarak puan tablosunda üst sıralara çıkmayı hedeflerken, Trabzonspor ise gruptaki ilk maçında aldığı mağlubiyetin ardından bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Alp, Ayberk, Duran, Emrecan, İzzet, İsa, Vorobjovas, Ömer, Cham, Sambissa, Emir

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Taha, Batagov, Ozan, Nwaiwu, Bouchouari, Nwakaeme, Cihan, Sikan, Augusto

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

