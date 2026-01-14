14 Ocak bugünkü maçlar listesi araştırılıyor. 14 Ocak karşılaşma takvimine göre bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Türkiye Kupası’ndan Avrupa liglerine, Afrika Uluslar Kupası’ndan Suudi Arabistan Pro Lig’e kadar birçok kritik karşılaşma bugün futbol ekranlarında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

114 Ocak tarihli maç programında hem yerel hem de uluslararası organizasyonlarda dikkat çeken mücadeleler bulunuyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmalar, saat saat futbol gündemini şekillendirecek.

14 OCAK BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 | Aliağa FK - Samsunspor | A Spor

15:30 | Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor

18:00 | İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor

20:30 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası

20:00 | Albacete - Real Madrid | S Sport Plus

23:00 | Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus

23:00 | Real Betis - Elche | S Sport Plus

Almanya Bundesliga

20:30 | Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus

22:30 | Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

22:30 | Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus

22:30 | Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

İtalya Serie A

20:30 | Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

22:45 | Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Afrika Uluslar Kupası (CAF) - Yarı Final

20:00 | Senegal - Mısır | EXXEN

23:00 | Nijerya - Fas | EXXEN

İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

23:00 | Chelsea - Arsenal | EXXEN

