14 Ocak bugünkü maçlar listesi! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
14 OCAK BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
13:00 | Aliağa FK - Samsunspor | A Spor
15:30 | Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor
18:00 | İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor
20:30 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Spor
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
İspanya Kral Kupası
20:00 | Albacete - Real Madrid | S Sport Plus
23:00 | Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus
23:00 | Real Betis - Elche | S Sport Plus
Almanya Bundesliga
20:30 | Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
22:30 | Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
22:30 | Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
22:30 | Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
İtalya Serie A
20:30 | Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
22:45 | Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Afrika Uluslar Kupası (CAF) - Yarı Final
20:00 | Senegal - Mısır | EXXEN
23:00 | Nijerya - Fas | EXXEN
İngiltere Lig Kupası - Yarı Final
23:00 | Chelsea - Arsenal | EXXEN