Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Alanya Oba Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmada 2-2 ile puanlar paylaşıldı.

Alanyaspor'un gollerini 16'ncı ve 73'üncü dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini 28'inci 59'uncu dakikada penaltıdan David Datro Fofana attı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 4'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise puanını 2 yaptı.

Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı

ALANYASPOR: 2 - FATİH KARAGÜMRÜK: 2

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta (Dk. 61 Maestro), Ümit Akdağ (Dk. 90 Baran Moğultay), Hadergjonaj, Janvier (Dk. 74 Ogundu), Fatih Aksoy, Hagi (Dk. 61 Hwang), Efecan Karaca (Dk. 61 İbrahim Kaya), Duarte, Güven Yalçın

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec (Dk. 77 Burhan Ersoy), Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter (Dk. 65 Johnson), Larsson (Dk.65 Tarık Buğra Kalpaklı), Berkay Özcan, Serginho (Dk. 65 Ahmet Sivri), Fofana (Dk. 66 Doh)

Sarı kartlar: Dk. 10 Hagi, Dk. 45+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Goller: Dk. 16 ve 73 penaltıdan Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 28 ve 59 penaltıdan Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

